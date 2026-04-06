Ansia per Lucescu: è in coma farmacologico

Peggiorano le condizioni di saluta dell'ex CT della Romania Mircea Lucescu. Il tecnico, ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale Universitario di Bucarest, è stato indotto in coma farmacologico. Operato la scorsa settimana per un problema cardiaco, l'80enne – che in carriera ha guidato anche Inter e Brescia – ha manifestato nuove insorgenze di gravi aritmie, con un conseguente aggravamento del quadro clinico. Da quanto si apprende dai principali media rumeni, Lucescu “è in condizioni critiche, ma gravi e stabili. E' intubato, ventilato, sedato ed inscoscente”.

