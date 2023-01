SERIE C Anticipo di orario per Alessandria - Rimini

Anticipo di orario per Alessandria - Rimini.

La partita Alessandria – Rimini FC in programma martedì 31 gennaio allo stadio Giuseppe Moccagatta, a seguito di accordi tra le due società ratificati dalla Lega, avrà inizio alle 18:30 e non 21:00 come da precedente programma della Lega Pro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: