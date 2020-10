Anticipo, la Sampdoria passa in casa della Fiorentina

Col rinvio per covid di Genoa-Torino, sono due le gare di Serie A in programma oggi: alle 15 c'è Sassuolo-Crotone, alle 20:45 Udinese-Roma. Nell'anticipo di ieri prima vittoria per la Sampdoria: 2-1 alla Fiorentina, a segno Quagliarella e Verre, di Vlahovic il momentaneo pari. Nel finale palo di Chiesa, sempre più vicino alla Juve. Sentiamo Iachini, che si felicita per la fine del mercato, e Ranieri.