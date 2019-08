Anticipo Piacenza – Modena. Match clou Sambenedettese – Triestina. Chiude il Cesena lunedi sera

SRV_ANTICIPAZIONE_SERIE_C_1350_31082019

Tocca al Rimini il compito più arduo. La trasferta di Salò contro una Feralpi ferita dal debutto in campionato a Reggio Emilia, sarà un esame severo per la formazione di Renato Cioffi galvanizzata dalla vittoria nel derby con l'Imolese. Out Variola e Arlotti, Cioffi dovrebbe confermare l'undici che ha battuto l'Imolese. Mercato chiuso per quanto riguarda i big, si attende l'arrivo di un paio di under. Molto interessante la sfida tra il Ravenna e la Reggio audace. La formazione di Foschi vuole mettersi alle spalle l'opaca prova di Fermo, quella di Alvini cercherà di dimostrare che la roboante vittoria con la Feralpi non è stata una casualità. Non può fallire l'Imolese in casa con la neopromossa ArzignanoChiampo reduce dal pareggio al debutto con il Piacenza. Di facile e scontato non c'è nulla, ma un ulteriore passo falso dei rossoblu dopo la sconfitta nel derby con il Rimini, contribuirebbe ad aprire la prima mini crisi. Il Cesena dovrà attendere lunedi sera per il debutto in campionato davanti ai propri tifosi: sfondato il tetto degli 8 mila abbonamenti. Questa sera l'antipasto con l'anticipo Piacenza – Modena, non c'è alcun dubbio che il match clou sia quello del Riviera Delle Palme tra Sambenedettese e Triestina