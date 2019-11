SERIE C 16° Anticipo Virtus Vecomp – Carpi. Domenica tutte le altre. Cesena e Ravenna in casa. Rimini e Imolese fuori I rossoblu di Atzori recupereranno il match non disputato con la Triestina domenica scorsa, mercoledi 4 dicembre.

La sfida play off Virtus Vecomp Verona – Carpi apre la 16° domani sera ore 20.45. Domenica tutte le altre a cominciare da 4 partite in programma alle 15. Il testa coda Vicenza – Fano con la squadra di Di Carlo alla ricerca di un ulteriore allungo sulle altre, a patto di mantenere la concentrazione alta anche con l'ultima in classifica. A Padova, la prima di Giovanni Colella sulla panchina del Rimini. Si parte dal 3-5-2 provato anche in allenamento, diverse le assenze per i biancorossi che affrontano un Padova con un organico superiore ma anche nel momento di flessione. La formazione di Salvatore Sullo proverà a rialzarsi dopo due sconfitte consecutive.

Gli altri due incontri di inizio pomeriggio sono Sambenedettese – FeralpiSalò e lo scontro salvezza Vis Pesaro – Arzignano. 5 partite alle 17.30. Tutta da vedere Cesena – Modena. Entrambe stanno attraversando un buon momento: il Modena viene da due vittorie in casa con Fano e Virtus Vecomp, il Cesena da 4 risultati utili: 3 pareggi e la vittoria di Gubbio. Completano il quadro della sedicesima Fermana – Reggiana; Piacenza – Imolese. I rossoblu di Atzori recupereranno il match non disputato con la Triestina domenica scorsa, mercoledi 4 dicembre. Le altre partite che concludono la sedicesima sono Ravenna – Gubbio e Triestina – Sud Tirol.



