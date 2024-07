Il Rimini 24/25 riparte dall'entusiasmo di Antonio Buscè. L'ex centrocampista dell'Empoli guiderà i biancorossi nel prossimo campionato di serie C. Un passato anche da calciatore del Ravenna e soprattutto del Baracca Lugo. Tornare in Romagna è una scelta giusta. La prossima serie C si presenta già molto difficile, con un girone B di alto livello tra nobili decadute e diverse squadre che potrebbe vincere il campionato.