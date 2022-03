Antonioli: "Bel duello tra Rimini e Ravenna, Viali a Cesena ha fatto un ottimo lavoro"

Ospite di CPiace, l'allenatore Mauro Antonioli, fermo dopo l'esonero da parte della Samb, ha parlato della situazione delle romagnole. A cominciare dal duello per la C tra il Rimini, dove ha militato da giocatore, e il Ravenna, col quale nel 2017 conquistò la promozione in terza serie: "La terza incomoda, il Lentigione, adesso si è un po' staccato, quindi penso sia un duello tra Ravenna e Rimini, due squadre che esprimono un buon gioco. Nella partita d'andata il Rimini ha fatto qualcosa in più e meritava la vittoria, anche il Ravenna però sta facendo benissimo. Credo sia tutto aperto e che lo scontro diretto sarà molto importante, anche a livello mentale e morale".

Antonioli spende poi parole d'elogio per il Cesena e per il suo collega Viali: "Il Cesena lo vedo spesso, abitando qui vicino. Sta facendo molto bene e ha un bel gioco, Secondo me Viali in questi due anni ha fatto un ottimo lavoro, con un budget non importantissimo. Chiaro che quest'anno ha trovato una coppia come Reggiana e Modena, che sono inavvicinabile e si giocheranno la promozione tra loro.".