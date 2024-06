SERIE D Antonioli si scusa, ma resta una caduta di stile Il tecnico ci ripensa e rinuncia alla panchina del San Marino Calcio

Una volta bastava una stretta di mano, oggi non sono più sufficienti nemmeno i contratti firmati. È quello che è successo tra Mauro Antonioli e il San Marino Calcio. Ieri la notizia dell'accordo per la prossima stagione tra la società biancoazzurro e l'ex allenatore del Forlì. Questa mattina, dopo una notte probabilmente insonne, Antonioli comunica al direttore sportivo Luca Bollini di averci ripensato e di voler rinunciare alla panchina del San Marino. Una decisione improvvisa, inattesa e che manda su tutte le furie il presidente Emiliano Montanari.

La scelta di Antonioli era stata attentamente ponderata, sia per le qualità tecniche ma anche per le doti umane. Quelle doti umane che sono venute a meno, nonostante il tecnico, da noi contattato, si sia assunto tutte le responsabilità. "È una cosa che non ho mai fatto - ha dichiarato Antonioli -, mi dispiace e chiedo scusa al San Marino Calcio e al direttore sportivo Bollini. Sono stato un po' affrettato - ha aggiunto il tecnico -, voglio valutare con calma tutte le situazioni. Una cosa che non mi piace fare - ha concluso l'allenatore - è tornare indietro sui miei passi, ma purtroppo è successo e chiedo ancora scusa a tutti".

In un mondo, soprattutto quello del calcio, dove i valori contano sempre meno, il San Marino dovrà cercarsi un altro allenatore, mentre Antonioli sicuramente allenerà un'altra squadra, a meno che non decida di ripensarci.

