Apoteosi Vis Pesaro. Un gol al 95° condanna la Recanatese alla retrocessione in D

Il derby marchigiano finisce al 100^ dopo dieci minuti di recupero a conferma di una sfida intensa e piena di emozioni che si è decisa al 95^ con il gol di Pucciarelli. Ma andiamo con ordine, la Recanatese aveva l'obbligo di difendere il gol del vantaggio maturato all'andata, anche il pareggio avrebbe garantito ai giallorossi la permanenza in categoria.

Nicastro porta in vantaggio la Vis e azzera il gol di Melchiorri realizzato all'andata. Dopo il check del Var, gol convalidato. La Recanatese reagisce subito, Carpani conclusione a botta sicura, sulla linea respinge un difensore a portiere battuto. Il gol arriva poco dopo.

L'arbitro fischia un rigore per fallo su Carpani. Sbaffo freddissimo, palla da una parte e portiere dall'altra. La squadra di Stellone dialoga bene in zona offensiva, Nicastro sponda deliziosa per Pucciarelli destro piazzato, e la Vis si riprende la categoria.

Nella ripresa arrivano emozioni a grappoli: fallo di mano di De Pozzo e secondo rigore per la Recanatese. Ancora Sbaffo dal dischetto, questa volta Neri intuisce ma non ci arriva. La C torna a Recanati. Un colpo di qua e uno di là. Una carambola favorisce Mattioli che scarica in porta di forza e la Vis Pesaro si porta sul 3-2.

Tra la Vis e la permanenza in C c'è sempre la mina vagante Alessandro Sbaffo, tripletta per lui con il colpo di testa, torsione magistrale del numero 10 della Recanatese. Scende il gelo sul Benelli. Vengono concessi 8 minuti di recupero. Al 94 e 30 Pucciarelli fa esplodere lo stadio con la girata che manda in Serie D dopo due stagioni la Recanatese.

Curiosità: il trequartista si conferma specialista di reti pesanti nei playout, come avvenne in Serie B nel 2020 contro il Perugia, quando indossava la maglia del Pescara. Manuel Pucciarelli il suo gol in questo finale al cardio palma verrà ricordato a lungo. Allo stadio Benelli di Pesaro, Vis Pesaro batte Recanatese 4-3. La Vis resta in serie C.