SERIE C Appartenenza, idee, entusiasmo: Zebi lavora al nuovo Cesena

Conferme, rinnovi, addii all'orizzonte. Primi passi del Cesena che verrà e sarà plasmato da Moreno Zebi. Lui, che da centrocampista ha vinto un campionato in bianconero, ritorna in qualità di Direttore Sportivo e spende parole dolci per tifosi e città. Zebi ricomincia da Viali, una conferma gradita alla società e un tecnico che il nuovo Direttore conosce bene.

Nel video l'intervista al Direttore Sportivo del Cesena Moreno Zebi



