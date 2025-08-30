SERIE C Arezzo a valanga a Pontedera (0-3)

Impressionante prova di forza dell'Arezzo che prende a pallate il Pontedera e conferma i favori del pronostico per un'annata da protagonista. Chierico gira a lato, è l'inizio di un monologo ospite che trova già al minuto nove il gol dello 0-1. Pattarello illumina, Tavernelli da dietro conta i passi e spacca la porta. Si va alla mezz'ora e dall'angolo riesce alla perfezione lo schema che porta Chierico a trovare l'angolino alla destra di Vannucchi. L'Arezzo viene giù con la fiumana, Mawuli ruba energico a Ladinetti e propizia il tris di Cianci. L'intervento del var pesca il fallo del ghanese e dunque non vale. Ma si gioca a una porta e prima dell'intervallo si va via nello stretto con Chierico per Tavernelli che fa esterno piede, esterno rete. Ripresa con mezzo appiglio per rientrare dentro la partita. Chiosa prende il secondo giallo e il Pontedera adesso va alla ricerca dell'episodio che potrebbe dare un senso al finale. Prima peroò tocca a Vannucchi tenere i suoi in piedi due volte sullo scatenato Varela. I padroni di casa invece creano essenzialmente una palla con Perretta, sulla quale Venturi (disoccupato da un tempo e mezzo) è reattivo e decisivo. E mentre il tempo passa ed è chiaro l'Arezzo la porterà a casa, manca solo di sapere quanti saranno. La risposta è 3 grazie a Varela che si lancia in contropiede, disperde avversari su avversari e conclude in porta il coast to coast.

