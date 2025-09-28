Arezzo, altre 3 reti con il Carpi per mantenere la vetta

Nonostante un avvio shock, l'Arezzo risale la china e supera il Carpi confermandosi – almeno per un'altra settimana – capolista del Girone B assieme al Ravenna. Come detto, partono forte i ragazzi di Stefano Cassani che approfittano dell'erroraccio di Venturi. Rosetti ruba palla, salta il portiere amaranto ed è miracoloso Chiosa a salvare sulla linea. Sulla ribattuta però arriva Sall che spinge facile facile il pallone in fondo alla rete per l'1-0 ospite. Che potrebbe essere un macigno per qualsiasi squadra, non per l'Arezzo che si compatta e trova immediatamente l'1-1. Passano 10 minuti, Pattarello premia la sovrapposizione in area di Renzi che fredda Sorzi in diagonale e ristabilisce la parità. Poi lo stesso Pattarello si divora la possibilità dell'immediato sorpasso, calciando male a lato con il destro. Non trova la porta nemmeno Guccione, con il mancino da fuori.

Ma i tempi sono maturi e, ad inizio ripresa, l'Arezzo completa la rimonta: è un autentico capolavoro quello di Tavernelli che converge verso il centro e con un destro a giro telecomandato la infila sotto l'incrocio dei pali. Sorzi non può nulla, 2-1 per i toscani con la perla del numero 21. Il Carpi non reagisce, l'Arezzo gestisce il vantaggio e chiude definitivamente i giochi in pieno recupero: Varela salta secco Zagnoni e davanti a Sorzi è glaciale. Altre tre reti per la formazione di Christian Bucchi che vince 3-1 e si conferma miglior attacco del campionato.







