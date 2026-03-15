SERIE C Arezzo col fiatone, 1-1 col Perugia e l'Ascoli si avvicina

L'Arezzo domina, ma non basta per battere il Perugia e ora la squadra di Bucchi vede l'Ascoli negli specchietti. Avvio forte della capolista, Eklu sceglie di piazzarla e di fatto si divora il vantaggio. Arezzo a tutta, la vivacità di Eklu mette in crisi la difesa del Perugia, sulla girata dall'area piccola, Gemello con la punta delle dita e Montevago finisce il lavoro. Il Perugia esce dal guscio e colpisce al primo squillo sugli sviluppi di una punizione, il rimpallo si aggiusta per il collo pieno in girata di Montevago. L'Arezzo ritorna in produzione, Guccione prova addirittura dall'angolo, Gemello tra lui e il gol olimpico. Sempre i toscani sostenuti da un grande pubblico con Chierico che strozza troppo. Prima dell'intervallo frustata mancina di Pattarello senza fortuna. Ripresa, magia di Eklu che si gira in una mattonella, il tiro deviato finisce sull'incrocio. La pressione asfissiante porta l'agognato pari, quando Tavernelli arpiona dal limite e segna il gol che libera il Città di Arezzo. Che adesso, ovvio, pensa anche a completare l'opera e ci va vicino in piena recupero con Varela che cambia marcia e viene fermato a un passo dalla porta.





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