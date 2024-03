Arezzo facile sull'Ancona: 3-0

L'Arezzo si allontana sempre più dalle zone calde col 3-0 su un'Ancona che, viceversa, a furia di rallentare si ritrova nei playout. Per i toscani sono 7 punti in 3 gare, per i dorici invece due sconfitte in fila e ruolino che parla di un solo successo in 7 turni.

Primo tempo fatto di tentativi da fuori: comincia l'Ancona con Prezioso, Trombini smanaccia alto. L'Arezzo replica con Pattarello, mancino a giro rimbalzato appena a lato, e soprattutto con Gaddini, che apre il destro e spedisce nel sette per un vantaggio da applausi. Non meno bello il raddoppio: Donati mette in mezzo, Mondonico non intercetta e la palla va a Guccione che entra in area, prende spazio su Pasini e scarica a sua volta radente al palo.

Reazione Ancona non pervenuta e dal 32° si va avanti di un'ora, con la ripresa che scorre via liscia fino al 93°: qui Perucchini s'incarta sulla lemme conclusione di Pattarello, la palla gli resta lì e l'appena entrato Sebastiani spedisce in rete. A seguire, esultanza di rito e titoli di coda.