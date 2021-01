SERIE C Arezzo - Feralpisalò 2-3: rigori e rossi condannano Stellone Succede di tutto tra Arezzo e Feralpisalò con 5 gol, 2 rigori, 2 espulsioni e tante proteste. Alla fine la spuntano i gardesani che interrompono un digiuno di 6 partite. Amaro l'esordio di Stellone sulla panchina amaranto.

Il girone di ritorno parte con il botto: Arezzo e Feralpisalò regalano gol, spettacolo anche se non mancano vibranti proteste. La prima di Stellone sulla panchina amaranto inizia nel migliore dei modi: Cutolo imbecca Piu in area, diagonale preciso che non lascia scampo a De Lucia. L'attaccante ritrova un gol che mancava da due anni, quando vestiva la maglia della Pistoiese. Per l'Arezzo, però, si passa dalle stelle alle stalle: 10 minuti dopo slalom di Guerra nell'area di rigore avversaria, missile sul primo palo e Sala è battuto. I Leoni del Garda tornano subito a quota uno e, qualche istante dopo, completano la rimonta: traversone in mezzo, Sbraga anticipa Miracoli con un vistoso tocco con il braccio. Per il direttore di gara nessun dubbio: calcio di rigore e cartellino rosso per il centrale aretino. Dal dischetto Ceccarelli è glaciale, palla da una parte e Sala dall'altra. Quarto centro in campionato per il centravanti di Pavanel.

Il saliscendi del primo tempo prosegue nel secondo: non passano nemmeno due minuti quando Cherubin se ne va sulla sinistra, Bacchetti non ci arriva ma Arini si. Il 34 infila De Lucia da pochi passi e l'Arezzo torna a galla. L'inferiorità numerica, però, si fa sentire: Carraro trova lo spazio per calciare, miracolo di Sala che gli dice di no anche grazie all'aiuto della traversa. Anche in questo caso, 60 secondi dopo i toscani affondano: Cherubin si aggrappa a Miracoli in area e lo trattiene oltre il consentito. L'arbitro è deciso: altra espulsione e l'Arezzo rimane in 9 senza i suoi due difensori centrali. Tra le proteste dei pochissimi presenti, Miracoli spiazza ancora una volta Sala e riporta la Feralpisalò in vantaggio. Sopra di un gol e due uomini, i gardesani vanno per il poker e lo sfiorano in ben 3 occasioni ma, in due di queste, Sala è superlativo e sbarra la strada a Legati e al neo-entrato D'Orazio. Poi Petrucci indovina la traiettoria ma centra il secondo montante di giornata dando un'ultimissima speranza all'Arezzo. Spenta dal direttore di gara che lascia proseguire sul possibile tocco di mano di Bergonzi. Feralpisalò che torna alla vittoria dopo un digiuno di ben 6 partite, gli uomini di Stellone danno segnali di ripresa ma sono sempre più ultimi.

