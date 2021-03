SERIE C Arezzo-Fermana 1-0: gli amaranto raggiungono il Ravenna Gli uomini di Stellone tornano alla vittoria ed ora nono sono più soli all'ultimo posto. Decide il rigore segnato da Di Paolantonio nella ripresa per battere la Fermana.

Complice lo stop del Ravenna causa Covid, l'Arezzo non è più da solo in fondo alla classifica. Gli uomini di Stellone rialzano la testa e tornano a vincere in casa contro la Fermana. E' un primo tempo soporifero con poche occasioni da una parte e dall'altra, la prima solo al 38': schema su punizione di Serrotti, Arini mette dentro e Sbraga si coordina colpendo malissimo. Palla sul fondo da pochi passi.

La ripresa prosegue sulla falsariga dei primi 45 minuti: percussione per vie centrali di Cremona, nessuno lo va a chiudere ma la conclusione è strozzata e termina a lato. Serve un episodio che arriva ai -20: ingenuità di Scrosta che si fa anticipare sul tempo da Perez e lo atterra in area. Nessun dubbio per il direttore di gara: Di Paolantonio non calcia benissimo, il para-rigori Ginestra intuisce ma questa volta non respinge. L'Arezzo va in vantaggio, gol importante nella lotta per non retrocedere. Il tempo per reagire, per la Fermana, ci sarebbe anche ma ai gialloblu saltano i nervi: Boateng, già ammonito in precedenza, interviene in ritardo su Pinna ed è secondo giallo. Gli uomini di Cornacchini rimangono in 10 e, nel recupero, addirittura in 9 perchè Bonetto entra in maniera sconsiderata su Arini e va sotto la doccia con qualche secondo d'anticipo. Anche perchè non c'è più tempo, l'Arezzo vince ed ora è atteso da un altro scontro salvezza contro il Fano nell'infrasettimanale.

