Arezzo-Gubbio 0-1, la magia di Pasquato condanna gli amaranto

Ai -20 dal 90' Cristian Pasquato fa saltare il banco con una giocata delle sue e regala un successo fondamentale al Gubbio di Vincenzo Torrente. L'Arezzo colleziona la nona sconfitta al “Comunale” e lo spettro Serie D si materializza sempre di più. I primi 45 minuti sono uno show riservato ai portieri: inizia Sala. Il portiere amaranto prima vola per togliere dall'incrocio dei pali il destro a giro del “solito” Pasquato, poi fa ancora meglio sull'incornata a botta sicura di Juanito Gomez anche grazie all'aiuto della traversa. Una parata da urlo, Uggè non trova la porta sulla ribattuta. Non è da meno, però, Cucchietti sull'altro versante: Ventola slalomeggia tra gli avversari e calcia potente, l'estremo difensore rossoblu disinnesca con un volo plastico.





E' un fuoco di paglia per l'Arezzo, il Gubbio continua a spingere nella ripresa arrivando al meritato vantaggio firmato Pasquato. Il 10 addomestica con il mancino e indovina la traiettoria con il destro, questa volta Sala è immobile e non può nulla. Gli uomini di Camplone tentano gli ultimi assalti nel recupero ma le mischie non portano al pareggio, gli eugubini si allontanano dalla zona play-out.