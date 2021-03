Arezzo – Imolese 0-0, un punto molto prezioso per i rossoblù

Non è un gran momento per l'ex Atletico Madrid. Fuori sia Serrotti che Altobelli per infortunio con il primo che rientrerà per la gara con il Modena nella migliore delle ipotesi (3 aprile) e il secondo forse con il Südtirol nel prossimo turno. Ma nell'elenco dei convocati di mister Stellone per la gara con l'Imolese non figura Cerci, lasciato a casa per scelta tecnica. Arezzo vicinissimo al vantaggio: Perez in mezzo, pasticcio della difesa, Siano sulla linea di porta riesce a smanacciare. Sempre la formazione di Stellone a creare mischie con non si risolvono per questione di centimetri. Si fa notare anche la squadra dell'ex Catalano, prima Polidori poi Provenzano, Sala respinge la conclusione del centrocampista. Calano i ritmi nella ripresa. Imolese scoperta ripartenza Arezzo con Iacoponi alla conclusione larga per impensierire Siano. A 5 dal termine l'occasionissima per portare a casa il bottino pieno e firmare il blitz in trasferta. Lombardi fa 30 metri palla al piede poi scarica il sinistro in diagonale, palo pieno. Imolese sfortunata. Poco dopo in girata ci prova anche Polidori che non trova la porta. Meglio l'Imolese nel finale e i rossoblu avrebbero meritato anche qualcosa in più. Ad Arezzo, Arezzo – Imolese 0-0.