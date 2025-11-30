TV LIVE ·
Arezzo in vetta con il Ravenna: battuta 1-0 la Sambenedettese

Partita complicata per i toscani che sfruttano l'episodio all'ora di gioco: Tosi espulso per doppia ammonizione, Pattarello decisivo dal dischetto per l'1-0 Arezzo.

di Alessandro Ciacci
30 nov 2025
Arezzo - Sambenedettese
Arezzo - Sambenedettese

Anche se con il brivido, l'Arezzo risponde al Ravenna e conferma il duo in vetta. La Sambenedettese, in Toscana, gioca una partita coraggiosa ma alla fine si impongono di misura gli uomini di Bucchi. Buon avvio degli ospiti: tiro-cross beffardo di Sbaffo, alzato in corner da un attento Venturi. Qualche istante più tardi è provvidenziale la deviazione di De Col sul mancino quasi a botta sicura di Marranzino, che termina sul fondo. L'Arezzo si accende solo nel finale di frazione ma le conclusioni di Tavernelli prima e Pattarello poi non creano grattacapi a Cultraro e difesa rossoblu.

Ben più pericoloso – a inizio ripresa – Mawuli che si inserisce con i tempi giusti ma non riesce a dar forza al suo tentativo, bloccato da Cultraro. La svolta della partita al 56': Pattarello si presenta a tu per tu con il portiere, Tosi lo tampona da dietro e per il direttore di gara non ci sono dubbi. Calcio di rigore e seconda ammonizione per Tosi che viene espulso e lascia in 10 i suoi. Nonostante l'FVS richiesto dalla panchina ospite l'arbitro conferma la decisione: dagli 11 metri lo stesso Pattarello è glaciale, Cultraro è spiazzato e all'ora di gioco è 1-0 Arezzo. La Samb – di cuore – si costruisce comunque la clamorosa chance per il pari con la percussione centrale di Dalmazzi che forse arriva stanco e non impensierisce Venturi. Scampato pericolo per l'Arezzo, al quarto hurrà nelle ultime 5.




