Arezzo-Legnago: Luppi segna per gli ospiti, il rigore di Cutolo per il pari

Finisce in parità la sfida tra l'Arezzo ultimo in classifica e il neo promosso Legnago. Vantaggio degli ospiti dopo 35 minuti con Davide Luppi, che sfrutta il grande lavoro di Chakir che conquista palla a centrocampo poi arriva fino sul fondo da dove mette un cross che arriva sul secondo palo dov'è appostato Luppi che deposita in rete. Nella ripresa il direttore di gara conce il calcio di rigore per un presunto fallo di Morselli su Benucci a 4 minuti dal 90'. Sul dischetto si presenta Cutolo che non sbaglia. Prima del 90' il Legnago resta in dieci per il rosso diretto a Morselli che alza troppo il gomito. Al fischio finale è 1-1.

