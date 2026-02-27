TV LIVE ·
Arezzo, match point promozione: domenica arriva il Ravenna

I toscani ospitano i romagnoli in cerca dello strappo decisivo. L'Ascoli sfida il Carpi e osserva, per i playoff c'è Ternana - Campobasso

27 feb 2026

Al tramonto di febbraio, con la primavera già in vista, l'Arezzo ha l'occasione per chiudere virtualmente la corsa alla promozione diretta in Serie B. Domenica, nella 29^ giornata del gruppo B di Serie C, i toscani ospiteranno il Ravenna. All'andata, l'Arezzo stravinse per 3-0, ma poi i romagnoli trovarono comunque le forze per rimontare in classifica, nelle giornate successive. Un girone dopo, tutto è cambiato, con i toscani primi a +7 e una gara in meno.

Di questo incrocio proverà ad approfittare l'Ascoli, terzo a -2 dal Ravenna e atteso dal Carpi, che spererà in uno stop dei giallorossi, per agganciarli o superarli. Aprirà la giornata un'altra romagnola, il Forlì, ospitando una Torres in risalita e ora al limite dei playout, zona in cui i biancorossi rischiano di essere risucchiati e che vogliono tenere a distanza.

L'altro big match del turno si giocherà a Terni, tra Ternana e Campobasso, due delle squadre in lotta per il quarto posto e ora appaiate in cima a questo gruppetto, insieme alla Juventus Next Gen. I bianconeri, però, riposeranno, e così la Pianese potrebbe avere l'occasione di riportarsi davanti a tutte, in trasferta sul campo di un Bra in difficoltà.

La giornata proporrà diversi scontri incrociati e diverse altre situazioni ribaltate rispetto al girone d'andata. Per esempio la gara tra Sambenedettese e Livorno, coi toscani che ora sono in zona playoff mentre i marchigiani sono precipitati al penultimo posto, o quello tra Perugia e Pineto, con gli umbri che stanno a fatica risalendo dal fondo e gli abruzzesi, sì, ancora in zona playoff, ma reduci da ben quattro sconfitte consecutive. Chiudono il programma la partita tra la Vis Pesaro e il Pontedera ultimo in classifica e la sfida playoff tra Guidonia e Gubbio.




