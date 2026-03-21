SERIE C Arezzo, prova di forza: 4-0 al Bra e primato rafforzato Gli amaranto passano sul campo del Bra con un netto 4-0, portandosi momentaneamente a +5 sull'Ascoli: decidono le doppiette di Cianci e Ravasio.

A qualche passo falso tra le mura amiche fa da contraltare un cammino in trasferta quasi perfetto per l'Arezzo che – con la netta vittoria contro il Bra – infila l'11° successo in 16 partite giocate fuori casa. Autentica prova di forza per la capolista, che cala il poker e mantiene la vetta. Dopo un inizio promettente, la prima grande chance arriva a metà della prima frazione quando Renzetti si fa sorprendere dalla punizione di Righetti che però – per sua fortuna – incoccia sul palo. Ma la prima frazione è un dominio aretino e, allo scadere, ecco il meritato vantaggio: Tavernelli mette dentro, Cianci si libera della marcatura e con il mancino non lascia scampo al portiere avversario. Gol convalidato, anche dopo il check dell'FVS per una possibile spinta. Bra “invisibile” ma capace di costruirsi l'occasione per il pari al tramonto: Maressa scavalca Venturi con il pallonetto ma è decisivo Renzi a salvare tutto sulla linea.

Il match dei padroni di casa finirà qui perché – nella ripresa – l'Arezzo blinda e arrotonda il punteggio. A partire dalla personale doppietta di Cianci che, servito in verticale da Tavernelli, regge di fisico e con un diagonale chirurgico batte ancora Renzetti. Al festival del gol si iscrive anche Ravasio che fa 3-0 con il destro all'angolino e chiude virtualmente la pratica. Nel finale ci sarà ancora gloria per il 91 di Cristian Bucchi che prima si guadagna il calcio di rigore – tiro intercettato con il braccio molto largo da Fiordaliso – e poi spiazza Renzetti dagli 11 metri. Doppietta anche per Ravasio e 4-0 Arezzo, a una settimana dallo scontro diretto contro l'Ascoli.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: