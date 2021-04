SERIE C Arezzo – Ravenna 1-1 tutto rinviato all'ultima giornata Cesena – Arezzo e Ravenna – Carpi le due partite che decideranno chi tra le due retrocederà direttamente in Serie D. Lo scontro diretto è pari in tutto. 1-1 all'andata e 1-1 al ritorno

Pareggio che rinvia tutto all'ultima giornata con l'Arezzo che mantiene il + 2 in classifica e il + 1 differenza reti, considerando la parità assoluta negli scontri diretti. Tripla occasione Ravenna in apertura. Prima Martignago servito in area da Ferretti calcia a botta sicura trovando una deviazione, stessa sorte tocca a Papa ed infine sull'ultima sfera Esposito dai 25 metri calcia di poco al lato. Molto meglio la squadra di Colucci arriva prima sulla palla e ha molto più dinamismo rispetto all'Arezzo: Cherubin perde la sfera sul pressing di Sereni, Sbraga non riesce a bloccarlo, sfera a Martignago che attende l'uscita di Sala e porta in vantaggio il Ravenna.

Cutolo dal limite, Tomei in angolo. È proprio il portiere a regalare il pareggio all'Arezzo. Di Paoloantonio da fuori, Tomei non trattiene e la sfera rotola in rete per il pareggio aretino. Un gol che spezza l'entusiasmo giallorosso visto fino a li. Ad inizio ripresa la formazione di Stellone colpisce il palo con Altobelli e la traversa con Di Grazia su punizione. Si riscatta parzialmente Tomei quando risponde a Carletti tutto solo davanti a lui, poi Cutolo in diagonale non trova la porta. Di là Martignago per Sereni ottimo l'anticipo ma difetta la mira. Doppia parata di Tomei a conferma che si è trattato solo di un infortunio sul gol, il portiere risponde in successione ad Arini e Altobelli. E il Ravenna a sbagliare un calcio di rigore in movimento con Marozzi, poteva cambiare tutto il campionato, ed invece l'eroe è Luciani che protegge tutto con la gamba. Nel finale il fallaccio di Vanacore su Iacoponi gli costa il rosso diretto. Tutto rimandato all'ultima giornata. Ad Arezzo, Arezzo – Ravenna 1-1.

