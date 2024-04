SERIE C Arezzo – Torres un punto che va bene ad entrambe A Zecca risponde Gucci tutto nel primo tempo

Botta e risposta nei primi quindici minuti del primo tempo: il vantaggio degli ospiti con Giacomo Zecca bravo a raccogliere un pallone in area e girarlo a rete. Torres che va vicinissima al raddoppio con Scotto che si divora il gol dello 0-2. L'Arezzo con un'azione in linea rifinita da Gucci sul secondo palo pareggia. Il punto va bene ad entrambe. La Torres con il secondo posto ormai centrato da tempo vola ai play off nazionali, l'Arezzo che nel secondo tempo coglie anche una traversa con Gaddini, è ormai qualificata per gli spareggi promozione che cominceranno il 4 maggio. Allo stadio Comunale di Arezzo, Arezzo – Torres 1-1.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: