Arezzo – Vis Pesaro 4-2, si complica la classifica per i marchigiani

L'Arezzo strappa i tre punti e inguaia la Vis Pesaro. Intervento falloso di Di Sabatino su Carletti, il direttore di gara non ha dubbi nell'indicare il dischetto. Cutolo dal dischetto non sbaglia. A stretto giro il raddoppio con Cutolo uomo assist e Carletti che da sotto misura non sbaglia. Un altro rigore questa volta a parti invertite : Pinna interviene su Cannavò. Anche qui pochi dubbi, rigore. Cannavò calcia anche bene, ma il portiere Bertinato respinge, lo stesso Cannavò va per ribadire e subisce fallo, e l'arbitro, raramente accade assegna un secondo calcio di rigore, Di Paola non sbaglia e la Vis dimezza le distanze.

Prima del tempo il tris dell'Arezzo: gran gol di Benucci, sinistro prepotente sul quale Bertinato non può nulla. Ad inizio ripresa contropiede micidiale dei toscani che in tre passaggi arrivano in porta, Benucci in grande giornata con il colpo sotto, parte alta della traversa. Il punto esclamativo sui tre punti ancora con Carletti, bravo a sfruttare di testa l'ennesimo cross di Cutulo. A tempo scaduto Pannitteri risolve, ma per la Vis Pesaro è troppo tardi. Ad Arezzo, Arezzo – Vis Pesaro 4-2.