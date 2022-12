QATAR 2022 Argentina e Francia ai quarti: battute Australia e Polonia

Le big non sbagliano nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali in Qatar. A partire dall'Argentina che soffre nel finale ma supera 2-1 l'Australia. Nel primo tempo la sblocca Lionel Messi con un colpo da biliardo, terzo centro nel mondiale per il fantasista ex Barcellona. Nella ripresa il portiere dell'Australia Ryan pasticcia e regala a Julian Alvarez la palla del 2-0. Sembra finita ma l'Australia trova la forza per riaprirla con l'autorete di Enzo Fernandez che devia in porta il mancino del neo-entrato Goodwin. L'Argentina avanza e ora incontrerà l'Olanda nei quarti.

Tra le migliori 8 anche la Francia di Didier Deschamps. I campioni del mondo in carica vanno in vantaggio contro la Polonia grazie al centro dell'attaccante del Milan Olivier Giroud poi nel secondo tempo si scatena Kylian Mbappe. Il bomber del PSG prima raddoppia, poi realizza il 3-0 con un destro a giro stupendo sul quale Szczesny non può nulla. In pieno recupero il rigore trasformato da Lewandowski serve solo per le statistiche. I transalpini vincono 3-1 ed ora aspettano la vincente di Inghilterra-Senegal, in programma questa sera alle 20.

