MONDIALI Argentina e Polonia agli ottavi

L'Argentina non sbaglia e prosegue il suo cammino in Qatar. La squadra di Scaloni batte 2 a 0 la Polonia e negli ottavi dovrà vedersela con l'Australia. Nel primo tempo Szczesny e bravo a parare un rigore a Messi. Nella ripresa Mac Allister sblocca la gara con un gran destro a giro e nel finale Alvarez chiude i conti con un gran gol. Polonia battuta ma che comunque accede agli ottavi per una migliore differenza reti nei confronti del Messico. La squadra guidata da "El Tata" Martino passa in vantaggio contro l'Arabia Saudita con Martin e poi raddoppia con una con una splendida punizione di Chavez all'incrocio dei pali. Al 95esimo Al Dawsari segna il gol dell'Arabia Saudita e condanna la formazione messicana. Il programma di oggi prevede alle 16, Canada - Marocco e Croazia - Belgio. Alle 20, Costa Rica - Germania e Giappone - Spagna.

