ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Arlotti: "Chiudiamo questo campionato poi penseremo al prossimo" Tosi: "Obiettivo quasi centrato" Nel dopo partita di ieri hanno parlato Scott Arlotti e Alessandro Tosi

Scott Arlotti arrivato a dicembre ha segnato 6 gol dando un grande contributo alla causa per raggiungere l'obiettivo promozione. L'ex Rimini si dichiara molto soddisfatto di come lo ha accolto l'ambiente Victor e spera di restare anche il prossimo anno. Uno dei migliori in campo ieri, è stato sicuramente il sammarinese Alessandro Tosi. Il Nazionale parla anche degli impegni con la selezione di Costantini. "Giocare contro giocatori di livello internazionale stimola, e si impara molto".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: