LIBRI Arrigo Sacchi e Sergio Barducci tra le pagine di "SportWeek" La biografia su Arrigo Sacchi "Oltre il Sogno" - scritta dal giornalista sammarinese - è protagonista nel settimanale della Gazzetta dello Sport.

Un bel riconoscimento per il giornalista sammarinese Sergio Barducci e la sua biografia dedicata ad Arrigo Sacchi - “Oltre il Sogno” - finito tra le pagine di Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Nella sezione “Libri” - tra l'Italia vincente a Wembley per EURO 2020 ed il racconto del terzino cannoniere Giacinto Facchetti – c'è anche la storia dell'allenatore di Fusignano che, alla guida del Milan, ha cambiato per sempre il calcio con le sue idee moderne ed innovative.

Ma “Oltre il Sogno” - presentato ad inizio settembre proprio nella cittadina ravennate che ha dato i natali ad Arrigo Sacchi – non è solo calcio. E' il racconto dell'uomo Sacchi: dall'infanzia passata con papà Augusto e mamma Lucia alla morte del fratello Gilberto – cui era legatissimo – in un incidente stradale. Ricordi personali – descritti al meglio da Sergio Barducci – e che, giocoforza, s'intrecciano con la gloriosa carriera del tecnico romagnolo capace di vincere – tra le altre - uno scudetto, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali con il grande Milan degli “olandesi”.

