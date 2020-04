LEGA PRO Arrigoni e la ripartenza: "La serie A ci può provare, per le altre categorie è quasi impossibile"

Ha frequentato la serie A da giocatore e da allenatore e ha fatto anche le altre categorie. Daniele Arrigoni sa che se il massimo campionato spera ancora di poter riprendere, per gli altri è praticamente finita qui. Il rischio concreto è un'estate di ricorsi, di molte società in crisi e di altre a cui fatalmente sarà tolto qualcosa. Ripartire si ripartirà, non subito. Ma gli allenamenti dei ragazzi potrebbero già riprendere in sicurezza. Nel video l'intervista a Daniele Arrigoni, Selezionatore della Rappresentativa di Lega Pro.



