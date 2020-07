Arrigoni: "Promozione Reggiana meritatissima. Settore giovanile a rischio se non cambiano i protocolli sanitari"

Daniele Arrigoni

Il Responsabile del Settore Giovanile di Lega Pro Daniele Arrigoni fa grandi complimenti a Massimiliano Alvini e la sua Reggiana promossa in B. Arrigoni è molto preoccupato per i settori giovanili in generale se non cambieranno i protocolli sanitari. Il settore giovanile di Lega Pro si è fermato a febbraio e non riprenderà prima di settembre.