CAMPIONATO EUROPEO Arriva il Galles, all'Italia basta il pari

Basta un pari all'Italia per chiudere in testa al girone, basta all'Italia e non a Mancini che invece vuol tirare dritto e di sconti non ne vuole sentire parlare. Di nuovo all'Olimpico gli azzurri già certi degli ottavi contro il Galles sorpresa del girone. Prima di partire per Roma a Coverciano la Nazionale ha preparato qualche cambio. Tocca ad esempio a Chiesa e Verratti, mentre Chiellini che ha recuperato a tempo di record dall'infortunio, non sarà comunque rischiato. Vietato fare calcoli, l'Italia che piace si tiene il gusto di giocare.

Nel video l'opinione di Italo Cucci.

