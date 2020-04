Arturo Diaconale: "Il dottor Rezza ha parlato da romanista e teme che la Lazio possa vincere lo scudetto"

Arturo Diaconale ne ha per tutti: "Il Brescia di Cellino è già retrocesso mentre il Torino di Cairo ha paura di essere coinvolto nella lotta per la Serie B. Il presidente Lotito ha sempre detto di voler riprendere a giocare in condizioni di massima sicurezza. Se il campionato non riprende - ha concluso il direttore della comunicazione della Lazio - ci sarebbe un grave pericolo economico per l'intero settore".

Critico anche con Gianni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità che aveva ribadito la sua idea sulla possibile ripartenza dei campionati di calcio."Sulla ripresa del campionato, oggi c'è lockdown totale, come si può pensare alla riapertura del campionato ora? E' chiaro che se in qualche modo si pensa di riaprire, allora verrà valutato e si applicheranno protocolli di sicurezza sanitaria".

Sentiamo Arturo Diaconale, Direttore comunicazione della Lazio