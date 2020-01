SERIE C Arzignano - Sambenedettese 1-1

L'Arzignano accarezza l'idea di conquistare il primo successo in casa, la Sambenedettese non ci sta e viene fuori alla distanza rischiando pure di vincerla. 1-1, risultato giusto al “Menti”.

Match che si apre con un gol annullato ai rossoblu di Montero: Frediani trova Grandolfo in area che mette dentro. L'arbitro però punisce una spinta dell'attaccante sul diretto avversario, anche se qualche dubbio rimane. Qualche minuto dopo Di Pasquale fallisce il tap-in di testa ad un passo dalla porta difesa da Tosi. E allora l'Arzignano passa: sul corner battuto da Tazza spunta la testa di Bigolin. Massolo allontana ma quando la palla ha già varcato la linea di porta. 1-0 per i veneti di Alberto Colombo che nel finale di frazione sfiorano il raddoppio con il destro al volo di Barzaghi da posizione defilata respinto da Massolo.

E' l'ultima volta che l'Arzignano si vedrà in avanti, la ripresa è solo della Samb ed inizia nel migliore dei modi. Piredda riceve palla e prova il tiro-cross. La deviazione di Bigolin accomoda il pallone sul piede di Grandolfo che da pochi passi insacca. Proteste dei gialloazzurri per una possibile posizione di off-side. Montero chiede ai suoi di insistere: bomba di Volpicelli dal limite fuori di un nulla mentre è miracoloso Tosi ancora sul 10 della Sambenedettese ai -15 dalla fine. Tocco a botta sicura da 0 metri, l'estremo difensore dell'Arzignano si immola ed evita la possibile rimonta dei rossoblu che continuano a provarci anche nel finale, senza effetto. Finisce 1-1: punto che serve poco ad entrambe, per centrare i rispettivi obiettivi.



