AS Roma: ore frenetiche per cessione a Friedkin

La Roma sta per passare di mano, da un americano a un altro. Manca ancora l'ufficialità, e forse bisognerà attendere un pò', ma la fumata bianca è vicina, col presidente James Pallotta pronto ad accettare l'ultimo rialzo messo sul piatto dal magnate texano Dan Friedkin per subentrare alla guida del club. L'intesa verbale tra le parti, in attesa delle cifre esatte, sarebbe stata raggiunta sulla base di oltre 750 milioni di euro inclusi i 270 milioni di debiti della società e i 150 milioni già previsti per la ricapitalizzazione.