Ascoli ancora imbattuto: è 3-0 al Livorno

All'Ascoli bastano 38 minuti per segnare tre volte e archiviare con successo la pratica Livorno. Curado, Gori e D'Uffizi trascinano in terra toscana i marchigiani, che mantengono l'imbattibilità (anche a livello di goal subiti) e vanno a -1 dalla vetta, ora occupata da Arezzo e Ravenna.

Pronti, via e l'Ascoli è già in vantaggio, dopo poco più di quattro minuti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo non sfruttato, i bianconeri alimentano l'azione e mettono un altro cross in area da sinistra. Sulla traiettoria si tuffa Curado che gira di testa e buca un non perfetto Seghetti. Passano 120 secondi e l'Ascoli raddoppia. I marchigiani insistono ancora da sinistra e dopo un'azione manovrata mandano al tiro Gori. La sua conclusione a incrociare non sembra irresistibile, ma Seghetti resta immobile e i bianconeri vanno sul 2-0.

Tramortito dall'1-2 ricevuto a freddo, il Livorno prova comunque a reagire e va due volte vicino al goal. Prima con Cioffi, che si fa tutta la linea di fondo palla al piede, rientrando da sinistra e calciando verso il secondo palo, solo sfiorato, poi con un colpo di testa da due passi di Di Carmine, su cross di Antoni, che finisce largo di poco. Scampato il pericolo, l'Ascoli si riporta avanti e colpisce ancora, al 38', di nuovo su azione insistita da sinistra. Stavolta è un singolo a prendere in mano la situazione, D'Uffizi, che punta l'avversario, rientra e calcia sul secondo palo, mettendo il pallone all'incrocio, dove Seghetti non può arrivare.

Il goal, di fatto, congela risultato e partita, perché il Livorno stavolta non riesce a reagire e in tutto il secondo tempo chiama Vitale alla parata solo in due occasioni. Finisce 3-0: l'Ascoli prosegue con successo la stagione del riscatto, i toscani restano alla vittoria della prima giornata, ancora fermi a tre punti.







