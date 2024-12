Ascoli corsaro, Torres in crisi

Dopo 22 anni tornano ad affrontarsi Torres e Ascoli, l'ultima sfida infatti risale al 2002. Momento difficile per i padroni di casa, reduci da due sconfitte in campionato e dall'eliminazione in Coppa Italia. Ospiti invece che hanno riassaporato il gusto di una vittoria che in casa bianconera mancava da oltre due mesi. Si comincia con un ingenuo fallo di mano di Tavcar, il direttore di gara non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Diakite che centra il palo, poi Zecca a porta vuota, sbaglia il tap-in La risposta marchigiana sull'asse Tremolada-Marsura-Silipo, diagonale del numero 7 deviato in angolo da Zaccagno. Spingono i padroni di casa, Guiebre dalla sinistra per il colpo di testa di Giorico, Livieri si distende e allontana. Ci prova Scotto dalla distanza, palla fuori non di molto come appena fuori è anche il sinistro a giro su punizione di Mastinu. Al minuto 24, la squadra di Di Carlo si porta in vantaggio.

Controllo e diagonale di Silipo che bacia il palo interno, prima di infilarsi alle spalle di Zaccagno. Primo gol in campionato per l'esterno dell'Ascoli. Autore del gol protagonista anche ad inizio ripresa. Corazza premia l'inserimento di Silipo che prima si fa ipnotizzare da Zaccagno e poi centra il palo nel tentativo di ribadire in rete. Sul proseguimento dell'azione, Varone di sinistro mette alto.

Torres in difficoltà ma Corazza si divora il raddoppio, da posizione defilata manda la palla sull'esterno della rete. Il gol del 2 a 0 è però solo rimandato di qualche minuto. Bando in verticale per Silipo che non lascia scampo a Zaccagno e firma la doppietta personale. Ascoli che poco dopo potrebbe addirittura triplicare. Scotto interviene cosi su Alagna e l'arbitro fischia il calcio di rigore. Dagli undici metri, batte Corazza ma Zaccagno respinge e poi si oppone ai tiri, prima di D'Uffizi e poi di Bando. La Torres non si arrende e Varela sugli sviluppi di un calcio di punizione, trova l'angolo lontano alla sinistra di Livieri. Le speranze dei padroni di casa svaniscono a sette minuti dal termine quando Mastinu entra cosi su D'Uffizi, inevitabile il cartellino rosso. Seconda vittoria consecutiva per l'Ascoli che esce dalla zona play-out mentre si apre la crisi di una Torres che scivola a 10 punti dalla capolista Pescara.