Ascoli nei guai, cade in casa con il Pineto ed è crisi

Ascoli - Pineto

Ascoli aggressivo fin dalle prime battute proprio per provare ad indirizzare il match, ma i momenti di crisi vengono evidenziati anche dagli episodi, Marsura sinistro e palo pieno all'alba dell'incontro. Sempre il fantasista bianconero in evidenza, in questo caso ci prova da lontano con il destro, attento il portiere del Pineto Tonti. Proteste abruzzesi nel finale di prima frazione con un possibile tocco di mano e un successivo contatto, l'arbitro fa ampi cenni che si può proseguire . Ripresa Odjer dalla distanza, tentativo apprezzabile ma difetta la mira. La svolta della gara quando Baldassin, già ammonito, commette fallo a ridosso dell'area di rigore, il direttore di gara estrae il secondo e Ascoli in 10 uomini. Bruzzaniti sfrutta alla grande il calcio di punizione e il Pineto oltre alla superiorità numerica, sblocca anche la partita, Nel finale ci sono occasioni da una parte e dall'altra con l'Ascoli che non demorde cerca di fare di tutto per evitare la terza sconfitta consecutiva ma nonostante gli 8 minuti di recupero il risultato non cambierà più. Al Del Duca di Ascoli, Pineto batte Ascoli 1-0.