Ascoli, rimonta pazza: 2-1 alla Vis Pesaro e aggancio in vetta

Per raccontare Ascoli-Vis Pesaro si deve necessariamente partire dal fondo. Perché il destino ha voluto che – a 3 giornate dalla fine del campionato – ci sia un duello in vetta più aperto e incerto che mai. Al 93' il punteggio dice Vis avanti 1-0 e vicinissima al colpaccio, al 96' invece sarà 2-1 per i ragazzi di Tomei che così agganciano al primo posto l'Arezzo – ora avanti solo per la differenza reti negli scontri diretti. Un finale pazzo, come lo è stata tutta la stagione dei bianconeri. L'avvio è tutto dei padroni di casa con Pozzi chiamato alle prime due risposte: bellissima quella sul mancino arrotato di Silipo, più semplice – ma comunque efficace – sul destro di D'Uffizi. Sembrerebbe il preludio al vantaggio ascolano e invece a sorpresa la sblocca la Vis Pesaro: Lari raccoglie il cross di Paganini e con un colpo di testa in tuffo batte Vitale per il clamoroso 0-1. Da qui in poi sarà un assedio dell'Ascoli: ancora D'Uffizi prende velocità a sinistra, tentativo che sorvola la traversa.

Nella ripresa Silipo cerca e ottiene la combinazione con Gori, destro impreciso sul più bello. A centimetri dal bersaglio grosso ci va invece Damiani, che la fa girare – troppo. La porta sembra stregata: Corazza arriva all'appuntamento sul primo palo, Pozzi è decisivo nella deviazione. Estremo difensore della Vis attento anche sul “solito” Silipo, prima che D'Uffizi venga murato sul più bello da Paganini. Si arriva così al minuto numero 93 e – quando ormai le speranze sembrano svanite – Chakir si porta a spasso mezza difesa ospite e con un colpo da biliardo la infila all'angolino, là dove questa volta Pozzi non può nulla. Il “del Duca” si anima e diventa una bolgia, Pesaro ha addirittura la chance per tornare sopra di 1 ma Vitale dice di no a Barranca e – soprattutto – il destino, come detto, ha deciso altro. Al 96' Tommaso Milanese duetta con il compagno e, a tu per tu con Pozzi, è glaciale. 2-1, risultato ribaltato in 3 minuti e Ascoli in paradiso. A 270 minuti dal termine, torna tutto in gioco.







