SERIE B Ashley Cole è il nuovo allenatore del Cesena

Ashley Cole è il nuovo allenatore del Cesena.

Ashley Cole è il nuovo allenatore del Cesena. Il tecnico inglese ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Lo staff tecnico che affiancherà Ashley Cole sarà formato da: Jack Mesure (viceallenatore), Giorgio D’Urbano (preparatore atletico), Paolo Stringara (collaboratore tecnico), Nicola Capellini (collaboratore tecnico) e Federico Agliardi (preparatore dei portieri).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: