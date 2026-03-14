SERIE B Ashley Cole verso la panchina del Cesena: esonerato Michele Mignani

Ashley Cole verso la panchina del Cesena: esonerato Michele Mignani.

Il Cesena ha esonerato l’allenatore Michele Mignani nonostante il pareggio 2-2 contro il Frosinone. Il punto ottenuto in rimonta, dopo una delle migliori prestazioni stagionali per occasioni create, non è bastato a convincere la società. La decisione è stata comunicata nel post partita dal direttore generale Corrado Di Taranto al termine della partita in conferenza stampa.

Per il ruolo di nuovo allenatore si fa il nome di Ashley Cole, l'ex difensore di Arsenal e Chelsea, è vicinissimo alla panchina bianconera.

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