Assemblea Lega A: nessuna novità sul campionato, dialogo sugli stipendi.

Il tema degli stipendi dei calciatori è stato quello trattato più a lungo nel corso dell'assemblea della Lega Serie A che si è svolta nel pomeriggio. Dopo Un paio d'ore di riunione in conference call, a quanto si apprende, non è emersa una linea definita. L'intenzione sarebbe quella di portare avanti il dialogo con l'Assocalciatori, che nei giorni scorsi ha respinto la proposta della sospensione dei pagamenti per quattro mesi mettendo sul tavolo un congelamento di un mese solo. Non sono emerse novità sulla possibile ripresa dei campionati



