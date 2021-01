COPPA ITALIA Atalanta ai quarti di finale: 3-1 al Cagliari I nerazzurri superano il turno di Coppa Italia dove, ora, incontreranno la vincente di Lazio-Parma. Muriel sugli scudi per la "Dea": un gol e due assist che propiziano le reti di Miranchuk e Sutalo. Al Cagliari non basta il momentaneo 1-1 di Sottil.

Anche in formato Coppa, l'Atalanta si conferma una macchina da gol. Ne servono 3 ai nerazzurri per sbarazzarsi di un Cagliari che crea troppo poco per impensierire la banda Gasperini. Già al 4' Miranchuk porterebbe avanti la Dea sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma il russo è oltre la linea sarda e il direttore di gara annulla per fuorigioco. Nel momento di maggior sforzo Atalanta viene fuori un Vicario sugli scudi: il portiere del Cagliari prima respinge il tentativo di Muriel, poi anticipa Miranchuk sul tap-in mentre 120 secondi dopo è ancora decisivo sull'ex Lokomotiv Mosca che la piazza sul primo palo ma deve fare i conti, appunto, con un grande Vicario. Così come li deve fare Freuler che si gira bene in area ma non riesce a colpire. I rossoblu provano ad alleggerire la pressione ma non possono nulla allo scadere del primo tempo: l'asse Muriel-Miranchuk è devastante, il primo serve il secondo che la mette sotto all'incrocio dei pali. Questa volta Vicario si deve arrendere e i bergamaschi vanno al riposo in vantaggio.

Nella ripresa ci prova subito Muriel: il calcio di punizione scheggia la traversa e grazia il Cagliari. Poi torna protagonista Vicario, ancora una volta decisivo sul tentativo a botta sicura del bomber colombiano, imbeccato da un Miranchuk in stato di grazia. Sul ribaltamento di fronte, però, succede quello che non t'aspetti: Sottil semina la difesa atalantina e a tu per tu con Sportiello non sbaglia. Palla in buca d'angolo e pareggio insperato per gli uomini di Di Francesco. L'Atalanta, ora, fiuta il pericolo e nel giro di 4 minuti la chiude: Gosens serve Muriel in profondità, diagonale mancino che non lascia scampo a Vicario e riporta immediatamente avanti i nerazzurri. Qualche istante dopo il 9 atalantino veste per la seconda volta i panni dell'assist-man, da corner. Sutalo è libero e indisturbato di colpire: 3-1 e partita chiusa. Anche se il Cagliari, nel finale, si rigetta in avanti ma il missile terra-aria di uno scatenato Sottil termina sul montante. La “Dea” amministra e va ai quarti di finale: incontrerà la vincente di Lazio-Parma.



