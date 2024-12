Il 2024 di Serie A è andato in archivio con la 18ª giornata. Pareggia l'Atalanta dopo 11 vittorie consecutive, Raspadori lancia il Napoli di Conte in vetta. Vince ancora l'Inter - 3-0 a Cagliari - mentre continua la "pareggite" della Juventus: 2-2 contro la Fiorentina. 1-1 in Milan-Roma, nei posticipi del lunedì sera successi per Como e Verona.