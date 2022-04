COPPE EUROPEE Atalanta e Roma alla caccia delle semifinale L'Atalanta parte dall'1-1 dell'andata ottenuto con il Lipsia. Con una vittoria i neroazzurri si qualificano per la semifinale di Europa League. La Roma deve liberarsi dell'incubo Bodo/Glimt

Unico modo per entrare in Champions, unico modo per alzare un trofeo. L'Atalanta di Gasperini è la più bella realtà italiana degli ultimi 5 anni ma per lasciare un segno e non ricevere le solite pacche sulle spalle occorre centrare un titolo. L'Europa League sarebbe un premio più che meritato per i neroazzurri capaci di crescere e farsi rispettare in campo europeo. Il Lipsia, tra campionato ed Europa League non perde da 12 giornate 8 vittorie e 4 pareggi e tra questi c'è anche quello dell'andata 1-1. Si gioca a Bergamo domani alle 18.45.

Alle 21 all'Olimpico di Roma, i giallorossi di Mourinho hanno impellenza di scacciare l'incubo Bodo Glimt. I norvegesi sono l'autentica rivelazione di questa nuova competizione europea, partiti dai primissimi preliminari arrivano ad un passo dalla semifinale. Il Bodo/Glimt detiene già un record incredibile, con quella di domani sera all'Olimpico, saranno 20 le partite giocate da questa squadra nella stessa competizione, più di qualunque altra formazione nella storia delle competizioni Uefa. La Roma dopo aver subito la sconfitta più umiliante della sua storia 6-1, è incappata in un altro passo falso all'andata di questo quarto di finale. Mourinho sa perfettamente che la sua Roma è più attrezzata e non può e non deve avere paura di cancellare questo incubo stagionale. Una vittoria della Roma con un goal di scarto porta le due squadre ai supplementari, con più qualifica i giallorossi, in tutti gli altri casi norvegesi nella storia.

