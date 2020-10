CHAMPIONS Atalanta: è subito show contro il Midtjylland, termina 4-0

Atalanta straripante nella prima partita del girone di Champions contro i danesi del Midtjylland.

Dopo una serie di occasioni, l'Atalanta passa al 26' con Zapata che, dopo appena 10 minuti, appoggia all'indietro per il Papu: destro potente che si infila sotto la traversa ed è già 2-0. Il tris lo cala Muriel in tap-in (42') dopo la combinazione sempre da sinistra Djimsiti-Gosens conclusa da Zapata sui guantoni di Hansen. Allo scadere della ripresa c'è anche il sigillo del nuovo acquisto Miranchuk, subentrato per Zapata. Atalanta batte Midtjylland 4-0.



