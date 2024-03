Atalanta in Europa League, Real e City a caccia dei quarti in Champions

Alle 18.45 l'Atalanta è di scena a Lisbona per l'andata degli ottavi di Europa League contro lo Sporting. I nerazzurri tornano in Portogallo a distanza di qualche mese: nei gironi, gli uomini di Gasperini si imposero 2-1 con le reti di Scalvini e Ruggeri.

In serata, invece, Real Madrid e Manchester City cercheranno di confermare le vittorie dell'andata per poi strappare il pass per i quarti di Champions League. Gli spagnoli partono dall'1-0 firmato Brahim Diaz contro i tedeschi del Red Bull Lipsia. Torna Jude Bellingham, che agirà alle spalle di Vinicius e Rodrygo nel 4312 di Ancelotti. Ancora assenti per infortunio Courtois, Alaba e Militao.

Sa di passerella l'impegno per il Manchester City contro il Copenaghen. I campioni in carica hanno vinto 3-1 in Danimarca con i gol di De Bruyne, Bernardo Silva e Foden. Al centro dell'attacco ovviamente ci sarà Haaland, a centrocampo possibile spazio dal primo minuto per Matheus Nunes con Kovavic in panchina. Entrambe le sfide si giocano alle ore 21.