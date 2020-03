CHAMPIONS Atalanta nella storia: poker di Ilicic e quarti di finale

L'Atalanta si è qualificata ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella propria storia. Dopo il 4-1 di San Siro all'andata, i nerazzurri di Gasperini si sono imposti 4-3 in casa del Valencia grazie alla serata magica di Ilicic, autore di tutte quattro le reti. E nel dopo gara il primo pensiero è per i tifosi e la città, fortemente colpita dal virus (1.472 positivi, più 248 rispetto a lunedì, 195 solo nel capoluogo, morti saliti da 90 a 112 in 24 ore): "Bergamo questa è per te. Non mollare". Festeggiamenti rigorosamente a casa e un'intera economia territoriale che sta chiudendo spontaneamente i battenti fra la solidarietà all'ospedale Papa Giovanni XXIII anche dei sostenitori della Curva Nord e dell'Associazione Tifosi Atalantini in testa. Si festeggia, ma con compostezza, anche in campo: ci si dà di gomito, niente contatti e strette di mano, niente abbracci. Ma si è fatta la storia.



