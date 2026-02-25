TV LIVE ·
Atalanta, serve un ribaltone contro un Dortmund senza tifosi

Il Muro Giallo sarà assente, per protesta verso le misure usate dalla polizia italiana contro 300 dei propri supporter. La Dea riparte dallo 0-2 dell'andata

25 feb 2026

Dopo la sconfitta dell'Inter, che non è riuscita a ribaltare l'1-3 dell'andata contro il Bodo/Glimt, anzi, ha perso anche a San Siro, stasera toccherà alle due italiane ancora in corsa in questa Champions League, anche loro chiamate a una rimonta. Ci proverà per prima l'Atalanta, alle 18.45, che in casa riparte dallo 0-2 subito a Dortmund contro il Borussia.

Imbattuta in campionato da 9 turni, ma sconfitta nelle tre gare di Champions giocate nel 2026, la Dea dai due volti sarà quasi al completo, eccezion fatta per De Ketelaere e Raspadori. Chi non ci sarà è il Muro Giallo del Borussia, perché il tifo organizzato dei tedeschi ha rinunciato alla partita per protesta, sostenendo che almeno 300 di loro siano stati ostacolati nella trasferta con motivi pretestuosi dalla polizia italiana.




