Atalanta, serve un ribaltone contro un Dortmund senza tifosi

Dopo la sconfitta dell'Inter, che non è riuscita a ribaltare l'1-3 dell'andata contro il Bodo/Glimt, anzi, ha perso anche a San Siro, stasera toccherà alle due italiane ancora in corsa in questa Champions League, anche loro chiamate a una rimonta. Ci proverà per prima l'Atalanta, alle 18.45, che in casa riparte dallo 0-2 subito a Dortmund contro il Borussia.

Imbattuta in campionato da 9 turni, ma sconfitta nelle tre gare di Champions giocate nel 2026, la Dea dai due volti sarà quasi al completo, eccezion fatta per De Ketelaere e Raspadori. Chi non ci sarà è il Muro Giallo del Borussia, perché il tifo organizzato dei tedeschi ha rinunciato alla partita per protesta, sostenendo che almeno 300 di loro siano stati ostacolati nella trasferta con motivi pretestuosi dalla polizia italiana.







