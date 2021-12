CHAMPIONS LEAGUE Atalanta-Villarreal alle 19. Juve testa di serie agli ottavi Il gol di Kean basta ai bianconeri per battere il Malmo e anche per vincere il girone, grazie al pari in extremis tra Zenit e Chelsea.

In Champions League è rinviato a stasera il verdetto sull'ultima qualificata agli ottavi. Alle 19 c'è Atalanta-Villarreal, che ieri non si è disputata causa neve. Un vero e proprio spareggio per il secondo posto, coi nerazzurri che devono vincere per evitare la retrocessione in Europa League. Alla Juventus invece è bastato l'1-0 sul Malmo per vincere il girone sul Chelsea, raggiunto in extremis sul 3-3 dallo Zenit San Pietroburgo. Allegri non è soddisfatto del secondo tempo, mentre Bonucci elogia il compagno di reparto De Winter, classe 2002 e ieri titolare.

Nel video le loro interviste

